СМИ: В Санкт-Петербурге закрыли Эрмитаж из-за угрозы минирования
В Санкт-Петербурге поступило анонимное сообщение об угрозе минирования музейного комплекса Эрмитаж. Об этом сообщает 78.ru.
По данным издания, главный вход в музей на Дворцовой площади был временно закрыт в 17:00. На опубликованных фотографиях видны информационные таблички с надписью «Входа нет», выставленные у входа. Официальных комментариев от администрации Эрмитажа или правоохранительных органов пока не поступало — информация уточняется.
5 сентября в Ленинградской области поступили ложные сообщения о минировании сразу 14 зданий судов. Проверка, проведённая специалистами, не выявила ни взрывчатки, ни других угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru