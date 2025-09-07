СМИ: В Санкт-Петербурге закрыли Эрмитаж из-за угрозы минирования

По данным издания, главный вход в музей на Дворцовой площади был временно закрыт в 17:00. На опубликованных фотографиях видны информационные таблички с надписью «Входа нет», выставленные у входа. Официальных комментариев от администрации Эрмитажа или правоохранительных органов пока не поступало — информация уточняется.

5 сентября в Ленинградской области поступили ложные сообщения о минировании сразу 14 зданий судов. Проверка, проведённая специалистами, не выявила ни взрывчатки, ни других угроз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

