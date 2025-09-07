Министр финансов США призвал ЕС вместе ввести новые санкции против России

По его словам, единое и скоординированное экономическое давление со стороны США и Европы способно побудить Москву сесть за стол переговоров. Бессент подчеркнул, что Евросоюзу важно следовать за США в вопросах санкционной политики, чтобы сохранить единую стратегию. По его словам, если США и ЕС введут дополнительные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть, экономика РФ не выдержит.



Бессент также напомнил, что Вашингтон уже применил дополнительные пошлины в размере 25% на отдельные товары из Индии в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти. В результате совокупный уровень тарифов достиг 50%.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался заключать торговую сделку с Индией, так как страна продолжает закупать нефть из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

