ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области
Украинские войска днем 7 сентября атаковали город Рыльск (Курская область). Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, повреждения получили складское помещение, а также многоквартирный и частные дома, отметил глава региона, добавив, что информации о пострадавших нет. У складского помещения пробита крыша, а в пятиэтажном жилом доме выбиты стекла.
Информация о последствиях инцидента уточняются, а на месте трудятся представители экстренных служб.
Ранее восемь человек пострадали в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
