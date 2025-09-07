ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области

Украинские войска днем 7 сентября атаковали город Рыльск (Курская область). Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Киев в дыму: Россия и Украина обменялись ночными воздушными атаками

Согласно предварительным данным, повреждения получили складское помещение, а также многоквартирный и частные дома, отметил глава региона, добавив, что информации о пострадавших нет. У складского помещения пробита крыша, а в пятиэтажном жилом доме выбиты стекла.

Информация о последствиях инцидента уточняются, а на месте трудятся представители экстренных служб.

Ранее восемь человек пострадали в результате обстрелов ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Александр Хинштейн
ТЕГИ:Александр ХинштейнВСУОбстрелКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры