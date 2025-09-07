Ферстаппен выиграл Гран-при Италии «Формулы-1»

Вторым к финишу пришёл британец Ландо Норрис, третьим — его напарник по команде McLaren, австралиец Оскар Пиастри. После пит-стопа незадолго до финиша, долго удерживавший второе место Норрис, потерял много времени на пит-стопе и уступил позицию Пиастри. Позже команда McLaren по радио попросила австралийца вернуть место британцу.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари», завершил гонку на шестой позиции.

В личном зачёте пилотов лидерство удерживает Пиастри — 324 очка, за ним следует Норрис (293), а Ферстаппен занимает третье место с 230 баллами.

В Кубке конструкторов McLaren уверенно лидирует с 617 очками, «Феррари» — вторые (280), «Мерседес» — третьи (260).

Следующий этап «Формулы-1» пройдёт 21 сентября на городской трассе в столице Азербайджана - Баку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».