СМИ: Теплоход с 40 пассажирами сел на мель в Финском заливе

Отмечается, что судно находится рядом с петербургским комплексом «Лахта Центр».



По информации издания «Петербургский дневник», незадолго до инцидента курс теплохода был вынужденно изменён — капитану пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения с прошедшим наперерез прогулочным катером. В результате судно вышло на мелководье и не смогло самостоятельно с него сойти.

Экипаж незамедлительно вызвал спасателей. На место происшествия прибыли два катера МЧС, которые начали эвакуацию людей с борта. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в Вологодской области сел на мель сухогруз, тогда при проишествии никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».