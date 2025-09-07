«Златоустовский маньяк» требует со своего адвоката два миллиона рублей
Осуждённый за изнасилование и убийство Николай Мозгляков, более известный как «златоустовский маньяк» потребовал со своего бывшего адвоката два миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом говорится в материалах центрального районного суда Челябинска, куда поступила соответствующая жалоба.
В иске Мозгляков обвиняет адвоката Александра Тетюева в профессиональных упущениях: по его словам, защитник не навещал его в СИЗО, не согласовывал с ним позицию по делу и, главное — не подал апелляцию на приговор. Сам осуждённый утверждает, что не мог сделать это самостоятельно — якобы из-за отсутствия юридических знаний.
Тетюев категорически отвергает все обвинения. Он заявил, что действовал строго в рамках профессиональных стандартов: линия защиты была согласована с клиентом, а сам Мозгляков, по словам адвоката, не возражал против приговора и не выражал желания его обжаловать.
Напомним, в августе 2025 Мозгляков выразил недовольство условиями содержания в колонии особого режима «Полярная сова» и подал ходатайство о переводе в другое учреждение. Суд отказал ему, после чего осуждённый подал апелляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
