Частный самолет разбился в лесопарке чешской Праги, погибли два человека
Небольшой частный самолёт потерпел крушение 7 сентября в лесопарке на северо-востоке Праги — оба человека, находившиеся на борту, погибли. Об этом пишет «Взгляд» со ссылкой на представителя городского управления полиции Рихарда Грдина.
По словам Грдина, инцидент произошёл около 14:30 по местному времени в районе парка Летняны. Полиция уже начала расследование для установления причин катастрофы.
Район Летняны, где произошло крушение, помимо лесопарка, включает в себя аэродром «Прага Летняны», военный аэропорт Кбелы и крупный торговый центр. Также рядом находится станция метро «Летняны». Несмотря на это, других пострадавших в авиакатрострофе не было.
В минувшую пятницу, 5 сентября в Подмосковье упал легкомоторный самолет, пилот погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
