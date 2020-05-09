Роспотребнадзор разработал рекомендации для регионов по снятию ограничений из-за коронавируса

Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для определения факторов, которые могут стать основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Пособия отправлены во все российские регионы, говорится на сайте ведомства.

На каждом из трех этапов главы субъектов России по предложению главных санитарных врачей регионов смогут принимать решения об ослаблении принятых ограничительных мер, передает RT.

Подчеркивается, что каждый регион будет индивидуально выходить из ограничений.