Роспотребнадзор разработал рекомендации для регионов по снятию ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для определения факторов, которые могут стать основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса. Пособия отправлены во все российские регионы, говорится на сайте ведомства.
На каждом из трех этапов главы субъектов России по предложению главных санитарных врачей регионов смогут принимать решения об ослаблении принятых ограничительных мер, передает RT.
Подчеркивается, что каждый регион будет индивидуально выходить из ограничений.
Удаленная работа при ее возможности, ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, введенные из-за коронавируса, останутся на всех этапах выхода из режима самоизоляции.
6 мая глава Роспотребнадзора представила президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
165 тыс.+-22 926 / сут.
Умерли
1 827+104 / сут.
Выздоровели
31 916+5 308 / сут.
- В Госдуме не оценили новые условия США продления договора по СНВ
- Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» попала с коронавирусом в Коммунарку
- США высказались об условиях продления договора СНВ-3
- В Москве выявлено 5667 новых случаев заболевания коронавирусом
- Более 100 человек с коронавирусом скончались в России за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru