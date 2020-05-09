Удаленная работа и маски будут на всех этапах выхода из самоизоляции

Также на всех этапах люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска, должны будут оставаться дома.

Согласно рекомендациям ведомства, на первом этапе послаблений можно снимать запрет на прогулки и уличные занятия спортом, а также разрешать возобновление деятельности небольших непродовольственных торговых точек.

На втором этапе рекомендуется снимать запрет на работу с компаний торговли большей площади при условии ограничений на число покупателей в залах. Также на этом этапе могут начать работу некоторые образовательные учреждения.

Третий этап предусматривает открытие мест общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений.

