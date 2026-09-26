В МИД назвали Украину содержанкой Запада

Украина не может себя обеспечивать и является «дотационной содержанкой» Запада. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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«Украинский режим... находится на содержании западных стран, которые выделяют колоссальные деньги и военную поддержку», - отметил дипломат.

По словам Мирошника, для прекращения этой помощи важны удары по украинским портам, которые наносят Вооруженные силы РФ.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский признал, что его страна не сможет победить в конфликте с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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