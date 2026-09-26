СМИ: Трамп рассматривает новые удары по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в американский конгресс. Об этом пишет Wall Street Journal.
«В частном порядке Трамп сомневается, что Иран выполнит его требования, и заявил... что считает возобновление бомбардировок вероятным», — отмечает издание.
Источники указывают, что Трамп еще не принял окончательного решения. На позицию политика могут повлиять результаты ноябрьских промежуточных выборов в конгресс.
Ранее стало известно, что Иран направил США семидневный план по открытию Ормузского пролива.
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