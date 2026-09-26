Акулова допустила, что панду Катюшу из Московского зоопарка могут оставить в России

Панда Катюша из Московского зоопарка может остаться жить в России. Об этом рассказала генеральный директор организации Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.

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«Процент небольшой, но он есть, и мы выбираем именно тот момент, чтобы мечтать и надеяться», - заявила она.

В столичном зоопарке живут три панды - самец Жуи и самка Диндин, которые должны вернуться в Китай в 2034 году, и их родившаяся в Москве дочь Катюша, ее планируют передать в КНР в 2027 году.

Ранее глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал НСН, что Пекин может продлить аренду появившегося на свет в России животного благодаря добрососедским отношениям между РФ и КНР.

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ФОТО: Панда: vk.com/moscow_zoo
ТЕГИ:Московский ЗоопаркЖивотные

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