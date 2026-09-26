В Бразилии полностью запретили онлайн-ставки
Онлайн-ставки полностью запретили в Бразилии. Об этом пишет портал G1.
Ограничения касаются виртуальных казино и азартных онлайн-игр. Правительству Бразилии необходимо направить законопроект в парламент, чтобы утвердить меры в течение 120 дней.
Отмечается, что делающие ставки граждане смогут самостоятельно вывести средства с сайтов и приложений до конца 5 октября, а с 6 октября платформы перестанут работать в Бразилии. Оставшиеся деньги можно будут вернуть через банки.
Как отметил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, он решил принять жесткую, радикальную и необходимую меру в отношении ставок.
«Это как рак: либо ты удаляешь опухоль, либо опухоль убивает нас», - подчеркнул политик.
Также да Силва направил в конгресс законопроект о наказаниях для тех, кто продвигает ставки.
Между тем СМИ сообщили, что в России онлайн-казино и нелегальные букмекеры стали терять популярность. По итогам июня их доля от всех запросов на онлайн-гемблинг сократилась до 40%.
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