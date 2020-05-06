Три этапа выхода из самоизоляции

Проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, Анна Попова представила на большом совещании, которое провел президент в режиме видеоконференции.

Первый этап предусматривает разрешение на занятия спортом на открытом воздухе.

На втором этапе могут быть разрешены прогулки на улице с семьей и работа образовательных учреждений.

На третьем этапе начнут работать парки и скверы.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, - предупредила глава Роспотребнадзора.

А началось совещание с привета, который Владимир Путин передал участникам от премьер-министра, в конце минувшей недели заболевшего коронавирусом. Михаил Мишустин идет на поправку, - сообщил президент. Кроме премьера, заболевших COVID-19 в правительстве еще двое - глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова, о диагнозе которой стало известно сегодня. Болезнь у нее протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет, - сообщила пресс-секретарь министра.

На основе «плана Поповой» руководители российских регионов в соответствии с поручением Владимира Путина должны в ближайшие дни подготовить свои планы по выходу из режима ограничений на период после 11 мая. Вместе с тем, он предупредил, что любая поспешность в отмене ограничений чревата откатом назад в борьбе с коронавирусом.

Уже известно, что в Москве с окончанием майских праздников режим самоизоляции не ослабнет. Как заявил на том же совещании мэр города Сергей Собянин, с 12 мая возможно только снятие запрета на деятельность промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей. Но запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано: их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции, - заявил Собянин. Режим самоизоляции должен и далее строго соблюдаться, и в этом случае появится возможность «постепенно раскрывать одну за другой сферы деятельности», - пояснил мэр Москвы.

Из российских регионов лишь единицы рискнули пойти на ослабление ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Так, в Калининградской и Псковской областях разрешили возобновить работу непродовольственных магазинов, имеющих отдельный вход с улицы или расположенных в обособленном здании. Но это пока, скорее, исключение из общей тенденции, которая к массовому снятию ограничений не располагает: 6 мая суточный прирост заболевших в целом по стране в четвертый раз подряд превысил отметку в 10 тысяч.

Даже министров болезнь стороной не обходит...

