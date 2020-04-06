Приморский край ввел пропускной режим из-за коронавируса
В Приморском крае со вторника, 7 апреля, вводится режим пропусков для тех, кто работает во время действия режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пропуск будет представлять собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг. Сообщение получат сотрудники организаций и предприятий, которые продолжают функционировать при карантине. В том числе это касается врачей и фармацевтов, спасателей и сотрудников служб жизнеобеспечения, а также работников других организаций.
В настоящее время составляется список граждан, которым будут выданы такие пропуска.Появившийся на улице гражданин должен будет предъявить СМС-пропуск, паспорт и справку с места работы.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице продолжают ходить на работу 3 млн человек.
Собянин также признался, что власти города планировали ввести жёсткий пропускной режим в столице. Однако, по его словам, ситуация изменилась, так как жители города на первой выходной неделе стали вести себя корректно. По словам мэра Москвы, если жители мегаполиса и дальше будут так себя вести, то до введения спецпропусков дело не дойдет.
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