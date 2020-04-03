Собянин планировал ввести жесткий пропускной режим в Москве
Мэр Москвы признался, что власти города планировали ввести жёсткий пропускной режим в столице. Однако, по его словам, ситуация изменилась, так как жители города на это неделе стали вести себя корректно.
По словам мэра Москвы, если жители мегаполиса и дальше будут так себя вести, то до введения спецпропусков дело не дойдет.
«У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решили расслабиться, но ситуация изменилась и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно, выполняют те рекомендации, которые были даны мной, президентом, правительством РФ. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима», - сказал Собянин в эфире Первого канала.
Градоначальник призвал жителей продолжать прислушиваться к рекомендациям властей - от этого зависит жизни и здоровье их самих и людей вокруг.
1 апреля сообщалось, что правительство Татарстана ввело режим спецпропусков на территории республики. В соответствии с распоряжением властей, для того, чтобы покинуть свою квартиру, необходимо получить пропуск. Это единственный регион, где был введен такой жесткий режим.
Вместе с тем, на территории Чеченской республики с 3 апреля вводится комендантский час. Жителям нельзя будет ни пешком, ни на автомобиле появляться на улице в вечерние и ночные часы.
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