Собянин планировал ввести жесткий пропускной режим в Москве

«У нас были планы ввести жесткий пропускной режим, судя по тому как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решили расслабиться, но ситуация изменилась и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно, выполняют те рекомендации, которые были даны мной, президентом, правительством РФ. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Градоначальник призвал жителей продолжать прислушиваться к рекомендациям властей - от этого зависит жизни и здоровье их самих и людей вокруг.

1 апреля сообщалось, что правительство Татарстана ввело режим спецпропусков на территории республики. В соответствии с распоряжением властей, для того, чтобы покинуть свою квартиру, необходимо получить пропуск. Это единственный регион, где был введен такой жесткий режим.

Вместе с тем, на территории Чеченской республики с 3 апреля вводится комендантский час. Жителям нельзя будет ни пешком, ни на автомобиле появляться на улице в вечерние и ночные часы.