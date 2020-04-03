«Сердце кровью обливается»: Собянин – о пустой из-за самоизоляции Москве

Сергей Собянин описал свои ощущения при виде пустой Москвы, жители которой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ушли в самоизоляцию. В эфире Первого канала столичный мэр признался, что у него «сердце аж кровью обливается», когда он проезжает по пустым улицам Москвы.

Однако, по словам градоначальника, эта ситуация обнадёживает, поскольку таким образом удастся снизить рост числа заразившихся коронавиусной инфекцией, а столичная система здравоохранения сможет справиться с наплывом пациентов.

Собянин планировал ввести жесткий пропускной режим в Москве

Ранее НСН писала, что почти 70% жителей столицы соблюдают режим самоизоляции. Об этом говорится в исследовании, проведенном компании МТС. Аналитики проанализировали нагрузку на инфраструктуру связи в период борьбы с распространением коронавируса в Москве. Выяснилось, что 68% абонентов МТС в Москве с 30 марта по 3 апреля находятся на самоизоляции, не меняя место нахождения, и более 95% времени проводят в зоне действия одной базовой станции.

В исследовании также отмечается, что в спальных районах столицы выросли голосовой трафик мобильной связи и трафик домашнего интернета – это стало следствием соблюдения режима самоизоляции и переходом большинства офисных сотрудников на дистанционную работу.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
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