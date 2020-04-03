«Сердце кровью обливается»: Собянин – о пустой из-за самоизоляции Москве

Сергей Собянин описал свои ощущения при виде пустой Москвы, жители которой из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ушли в самоизоляцию. В эфире Первого канала столичный мэр признался, что у него «сердце аж кровью обливается», когда он проезжает по пустым улицам Москвы.

Однако, по словам градоначальника, эта ситуация обнадёживает, поскольку таким образом удастся снизить рост числа заразившихся коронавиусной инфекцией, а столичная система здравоохранения сможет справиться с наплывом пациентов.