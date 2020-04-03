Собянин: В Москве продолжают ходить на работу 3 млн человек

В течение текущей недели, которая ранее для борьбы с распространением COVID-19 была объявлена Владимиром Путиным нерабочей, в Москве продолжали ходить на работу около трёх миллионов человек. Об этом в интервью Первому каналу рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это нормально в текущей ситуации. Мэр подчеркнул, что в мегаполисе продолжают работать органы власти, сфера ЖКХ, медицина, правоохранительные органы и системообразующие предприятия.

Кроме того, по словам Собянина, ещё 2 млн москвичей находятся на дистанционной работе. И только 2 миллиона «реально в стопроцентных отпусках или на больничных».