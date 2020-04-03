Собянин: В Москве продолжают ходить на работу 3 млн человек
В течение текущей недели, которая ранее для борьбы с распространением COVID-19 была объявлена Владимиром Путиным нерабочей, в Москве продолжали ходить на работу около трёх миллионов человек. Об этом в интервью Первому каналу рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, это нормально в текущей ситуации. Мэр подчеркнул, что в мегаполисе продолжают работать органы власти, сфера ЖКХ, медицина, правоохранительные органы и системообразующие предприятия.
Кроме того, по словам Собянина, ещё 2 млн москвичей находятся на дистанционной работе. И только 2 миллиона «реально в стопроцентных отпусках или на больничных».
Ранее мэр Москвы признался, что столичные власти планировали ввести жёсткий пропускной режим в мегаполисе. Однако, по словам градоначальника, ситуация изменилась, поскольку жители Москвы на этой неделе вели себя корректно. По словам мэра, если москвичи и дальше будут вести себя таким образом, то до введения спецпропусков дело не дойдет.
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