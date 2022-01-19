Зарплатное неравенство бюджетников в России объяснили саботажем правительства
Разные зарплаты у сотрудников одной квалификации в бюджетной сфере - результат отсутствия контроля и противодействия бюрократии, уверен экс-депутат Госдумы Олег Шеин.
В российских регионах существует произвол при выплате зарплат бюджетникам, в результате чего независимые сотрудники уходят работать в сферу частного бизнеса, рассказал экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в правительстве начали обсуждать меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики, в том числе путем повышения ставок сотрудникам госучреждений в наиболее «отстающих» регионах.
«В моей родной Астрахани не хватает трети сотрудников скорой помощи. Люди не готовы работать в потогонном режиме! Майские указы [президента 2012 года] – это некая средняя величина на конкретной территории. На этом фоне ушлые начальники, оказавшись без единых федеральных стандартов по выплате заработной платы, начали выписывать себе совершенно сокрушительные премии, а также создавать себе ближний круг, которому также начали выписывать премии. В среднем получается так, как надо. Не будем далеко уходить от Астрахани: в области есть такое понятие, как надбавка за интенсивность, она составляет до двух окладов ежемесячно. При этом определение интенсивности не прописано ни в одном документе вообще. Работникам, которые могут отказаться из-под кнута голосовать за «Единую Россию», работать сверхурочно и собираются пользоваться трудовым законодательством, надбавки не выплачиваются, и эти работники покидают систему здравоохранения и уходят в частный бизнес. Как ни странно, в частном секторе трудовое право работает более системно, чем в секторе государственном! Все это приобрело характер национальной проблемы», - негодует политик.
После «майских указов» президент неоднократно призывал решить проблему неравенства доходов, однако правительство, по мнению Шеина, игнорирует поручения российского лидера.
«Огромные миллиарды денег, которые бюджет направляет в сферу образования, медицины и культуры, не влекут за собой общего улучшения дел по заработной плате работников, а растворяются у начальства и у окружения начальства. Президент два года назад потребовал вернуться к более твердым правилам по заработной плате: чтобы была более высокая доля оклада, а так называемые «стимулирующие выплаты» выплачивались по внятным правилам. Но это поручение противоречит логике прикладного крепостничества и коллективным интересам российской бюрократии, поэтому правительство ничего не сделало вообще за год. Уже в феврале 2021 года в рамках послания Федеральному Собранию президент сделал второе поручение, и вновь правительство ничего не сделало! Они должны были семь пилотных регионов запустить в работу с 1 января, вместо этого появился документ, что по этим семи пилотным регионам дается пауза до 1 июля 2022 года, а твердый оклад предлагается сделать 50%, хотя это и сегодня есть в среднем по стране, но этого недостаточно. Это опять же срыв президентских поручений», - возмутился он.
Депутат напомнил, что все вложения в бюджетные сферы окупаются многократно.
«Понятно, что есть Москва, которая имеет кратно более высокие заработные платы. Даже медсестры уезжают на заработки в Москву. Диспаритет по зарплате существует и в регионах, но точной разбивки у меня на руках сейчас нет. Для уравнения разницы между регионами потребуются солидные средства. Еще один аспект, очень важный. Дело в том, что затраты на медицину и образование по понятным причинам сторицей окупаются и в экономике, и в национальном бюджете Образованные работники более производительны, это ясная история. Есть исследование группы российских математиков, в рамках которого приводятся следующие цифры: если бы расходы на медицину в России были бы на 2 трлн больше – а это солидные деньги, 2% ВВП, то экономика получила бы накопленный плюсом результат в объеме около 12 трлн рублей. Меньше была бы заболеваемость и преждевременная смертность среди людей трудоспособного возраста, выше была бы реальная продолжительность трудовой деятельности, меньше была бы накопленная в результате профзаболеваний инвалидность. Мы все можем сравнить Кению и Норвегию, но есть и математический расчет. Если в медицине не хватает работников, если на скорой помощи не занята треть вакансий, из-за чего полно людей умерло, то экономия на этом – это подрыв российской экономики и бюджета, если уж исходить из монетаристских и неолиберальных побуждений», - напомнил депутат.
Ранее председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложение президента России Владимира Путина проиндексировать пенсии выше уровня инфляции справедливо, однако все равно не позволит покрыть расходы пенсионеров из-за роста цен.
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