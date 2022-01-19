Зарплатное неравенство бюджетников в России объяснили саботажем правительства

В российских регионах существует произвол при выплате зарплат бюджетникам, в результате чего независимые сотрудники уходят работать в сферу частного бизнеса, рассказал экс-депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в правительстве начали обсуждать меры по сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики, в том числе путем повышения ставок сотрудникам госучреждений в наиболее «отстающих» регионах.