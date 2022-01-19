СМИ: В России повысят зарплаты бюджетников в отстающих регионах
Правительство России планирует поднять ставки по зарплатам бюджетников в экономически слабых отраслях и регионах страны. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину источник.
По словам собеседника издания, правительство на уровне рабочих групп обсуждает меры по ֿ«сокращению межрегионального разрыва в зарплатах работников бюджетной сферы с учетом отраслевой специфики». Отмечается, что уравнивать зарплаты будут по принципу социального казначейства, пишет Ura.ru.
Ведущий экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач прогнозирует, что на эти нужды потребуется дополнительно более 1,5 трлн рублей, 228 млрд из них — в 2022 году, 466 млрд — через год, 865 млрд — в 2024-м году. По словам эксперта, на фоне роста зарплат возможен дополнительный прирост доходов за три года на 2,1 трлн рублей, а также прибавка в размере 1,9 трлн рублей к ВВП страны.
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