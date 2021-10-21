Изнанка «майских указов». Почему российские учителя бегут из профессии
По словам профсоюзного лидера Всеволода Луховицкого, зарплата педагогов становится больше лишь благодаря увеличению рабочих часов и... увольнению коллег.
Учителей из школы вынуждают увольняться как несоразмерные требования, так и нехватка финансирования для достойной оплаты труда, рассказал сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал информацию компании FinExpertiza, которая зафиксировала рекордное число увольнений во втором квартале этого года. При этом самая большая разница между количеством уволенных и нанятых работников оказалась в сфере образования: школы и вузы лишились 123 тысяч педагогов.
«Этому есть несколько объяснений. Первое заключается в том, что работодателям, то есть директорам школ, выгодно иметь меньшее число учителей, ведущих большее количество уроков. Только таким образом они могут выполнить те самые «майские указы» президента (о повышении зарплаты учителям до уровня средней по региону, принятые в 2012 году – прим. НСН). Финансирование школ во многих регионах сокращается, а отчетность необходимо держать на должном уровне. Очень часто учителей и вообще педагогических работников в целом выдавливают из школы для того, чтобы разделить деньги на оставшихся работников и получить нормальную зарплату», - отметил Луховицкий.
По его словам, власти не уважают и не ценят работников образования.
«Вторая причина заключается в том, что уровень давления на работников образования со стороны самых разных руководящих инстанций увеличивается. Учителя всё чаще чувствуют себя постоянно виноватыми во всем: в том, что они не так учат, не так воспитывают, не то выкладывают на своих страничках в соцсетях, не так одеваются, не так отчитываются перед начальством. Уровень унижения учителей со стороны самой разной администрации, безусловно, становится всё больше. И это не вызывает желания у молодых, активных людей идти в профессию. И, разумеется, в последние полтора года из-за ковида и дистанционного обучения работать становится всё тяжелее, и это тоже прибавляет нервозности, расстройства и неприятных ощущений. Это третья причина», - объяснил педагог.
Луховицкий напомнил, что нагрузка учителей превышает все разумные пределы.
«Проблема нехватки учителей решается всегда одним и тем же способом: на учителей навешивают всё большую нагрузку. В обычных школах меньше 25-30 часов (хотя ставка учителя 18 часов) у одного учителя не бывает. Это ведет к ухудшению качества преподавания, к нервному расстройству, к выгоранию. Но так решается проблема кадров. Формально мало классов сейчас, где вообще нет учителя. Еще один способ – объединять классы. Не так давно в одном из районов Приморья захотели объединить класс английского языка. Вместо двух подгрупп сделали одну. Как хорошо, какая экономия!», - сыронизировал глава профсоюза.
В мае этого года профсоюз работников образования «Учитель» проанализировал соотношение зарплат учителям в разных регионах спустя девять лет после принятия президентом РФ Владимиром Путиным указов о повышении зарплаты учителям. По данным исследования, в 26% субъектов заработные платы учителей не превысили 30 тысяч рублей и составили лишь 80% от среднего заработка по региону вопреки ожидаемым 103%. По данным организации, рост зарплат учителей произошел лишь формально за счет манипуляций со статистикой.
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