Изнанка «майских указов». Почему российские учителя бегут из профессии

«Проблема нехватки учителей решается всегда одним и тем же способом: на учителей навешивают всё большую нагрузку. В обычных школах меньше 25-30 часов (хотя ставка учителя 18 часов) у одного учителя не бывает. Это ведет к ухудшению качества преподавания, к нервному расстройству, к выгоранию. Но так решается проблема кадров. Формально мало классов сейчас, где вообще нет учителя. Еще один способ – объединять классы. Не так давно в одном из районов Приморья захотели объединить класс английского языка. Вместо двух подгрупп сделали одну. Как хорошо, какая экономия!», - сыронизировал глава профсоюза.

В мае этого года профсоюз работников образования «Учитель» проанализировал соотношение зарплат учителям в разных регионах спустя девять лет после принятия президентом РФ Владимиром Путиным указов о повышении зарплаты учителям. По данным исследования, в 26% субъектов заработные платы учителей не превысили 30 тысяч рублей и составили лишь 80% от среднего заработка по региону вопреки ожидаемым 103%. По данным организации, рост зарплат учителей произошел лишь формально за счет манипуляций со статистикой.

