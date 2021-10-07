Теперь не плюемся. Кричевский сравнил стратегии Мишустина и Медведева
Инициативы, принятые действующим правительством РФ, сильно отличаются от нацпроектов прошлых лет, уверен экономист.
Правительство под управлением Михаила Мишустина может стать первым, которому удастся достичь запланированных целей в области национального развития, заявил экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 42 наиболее востребованных стратегических инициатив для достижения национальных целей на ближайшие десять лет.
«Перечень ни в коей мере не напоминает пресловутые "Стратегию 2020" и другие проекты эпохи нулевых, глядя на которые, мы по привычке плюемся. Эти инициативы, которые сегодня утвердило правительство, не что иное, как стратегическое планирование. Под каждую инициативу определяется конкретный ответственный, конкретное министерство. Это не советское планирование, где закладывался каждый гвоздь, и не индикативное планирование, когда мы сталкивались с тем, сколько будет произведено мотороллеров через определенное время. Например, если мы возьмем клиентоцентричное государство, государство для человека – разве этот план был в "Стратегии 2020"? Конечно, нет. Если мы возьмем направление социальной сферы, за которое ответственно министерство здравоохранения, разве медицинская наука когда-то входила в перечень ключевых направлений? Именно этим план и отличается от того, что было раньше», - пояснил эксперт.
В перечень стратегических инициатив вошли шесть ключевых направлений: социальная сфера, цифровая трансформация, технологический рывок, экология, строительство и «государство для граждан» - инициатива, призванная сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека.
По словам Кричевского, кабмин под управлением Мишустина впервые предложил рабочие идеи для реального улучшения жизни людей.
«Все предыдущие правительства, к огромному сожалению, были далеки от того, чтобы реализовать те идеи, которые ставил перед ними президент. Это касалось и всевозможных стратегий, и планов, и нацпроектов, которые принимались под фанфары, а потом благополучно забывались. Во всех этих проектах, во всех этих майских указах были зафиксированы конкретные числа, которые нужно было достичь или деньги, которые нужно было потратить. В крайнем случае, показатели, которые нужно было достичь через шесть-восемь лет без привязки к реальному улучшению положения дел или качества жизни людей в тех или иных областях или республиках. Сегодня нет разделения на территории, областные администрации, губернии. Сегодня план охватывает всех граждан, всё население страны, и этим он отличается от того, что мы видели раньше. Правительство Мишустина в настоящее время показывает наиболее эффективный стиль управления из всех предыдущих правительств, которые я помню за прошедшие 30 лет. А я их помню, поверьте, немало», - резюмировал экономист.
Ранее в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что России необходимо готовиться к глобальному отказу от нефти вне зависимости от прогноз насчет того, когда именно это произойдет.
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