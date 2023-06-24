После обстрела ВСУ в трех селах Курской области пропало электроснабжение

Кремль: Путин проинформировал президента Турции Эрдогана о ситуации в РФ

Путин подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Путин подписал закон о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников СВО и детей врачей, погибших от COVID-19

Жителей Ростова-на Дону призвали не выходить на улицу

Шадаев: самое время позвонить родным и друзьям, позаботиться о близких