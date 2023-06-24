После обстрела ВСУ в трех селах Курской области пропало электроснабжение
Село Плёхово в Суджанском районе обсреляли Вооруженные силы Украины. В результате, три населённых пункта лишились электроснабжения. Пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плёхово в Суджанском районе. В результате в трёх населённых пунктах — Плёхово, Гуево и Горналь — отсутствует электроснабжение. Как только будет возможность, бригады приступят к восстановлению», - сообщил глава региона.
По его данным, пострадавших в результате обстрела нет.
Глава региона отметил, что в школе села Плёхово выбиты окна, пострадало три домовладения и легковой автомобиль.
Ранее Старовойт назвал обстановку в Курской области напряжённой после ночных атак беспилотников на областной центр. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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