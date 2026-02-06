Армия России освободила Поповку в Сумской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Поповка в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве напомнили, что в течение недели активными наступательными действиями группировки войск «Север» было освобождено село Зеленое в Харьковской области.

«Пятого февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее под контроль российских войск перешло село Староукраинка в Запорожской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры