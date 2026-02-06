Армия России освободила Поповку в Сумской области

В аэропортах «Домодедово» и «Жуковском» были введены ограничения на полеты Генерал-лейтенант Минобороны Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения Камеры выявили около 1 млн водителей с телефонами за рулем Международная академия ипотеки и недвижимости заявила о рисках того, что «Самолет» может не достроить жилье