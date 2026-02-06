Песков: РФ и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ
Россия и США будут занимать ответственную позицию по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что вопрос судьбы ДСНВ поднимался на переговорах в Абу-Даби. По словам представителя Кремля, положения документа могут «как-то формально продлеваться», вряд ли можно представить неформальные продления в такой области.
«Есть понимание — в том числе и об этом шла речь в Абу-Даби — о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции», - цитирует Пескова RT.
Пресс-секретарь добавил, что Москва и Вашингтон осознают необходимость как можно скорее начать переговоры по этой теме.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разработки нового, усовершенствованного договора о сокращении стратегических наступательных вооружений вместо продления ДСНВ.
