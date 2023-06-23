Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском
23 июня 202307:59
Система противовоздушной обороны сработала над Курском. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
По словам губернатора, около полуночи над городом был сбит беспилотник, отмечает Ura.ru.
«Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!» — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Позже глава области сообщил, что система ПВО сработала над Курском еще раз, отмечает телеканал 360. Старовойт не привел подробностей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru