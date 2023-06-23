Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском

Система противовоздушной обороны сработала над Курском. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

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По словам губернатора, около полуночи над городом был сбит беспилотник, отмечает Ura.ru.

«Спасибо военным за работу! Большая просьба, в случае обнаружения обломков не трогать их и сообщать по номеру 112!» — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Позже глава области сообщил, что система ПВО сработала над Курском еще раз, отмечает телеканал 360. Старовойт не привел подробностей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКурская Область

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