Губернатор Старовойт назвал обстановку в Курской области напряженной
Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстановку в регионе напряженной после ночных атак беспилотников на Курск. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Глава региона заявил, что провел оперативное совещание с главами силовых ведомств и руководством Добровольной народной дружины (ДНД). По словам Старовойта, меры безопасности в регионе усилены.
«Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации», — Отметил губернатор Курской области.
Новых мер в регионе не вводили, пишет Газета.ru.
Ранее Старовойт сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курском, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru