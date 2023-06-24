Губернатор Старовойт назвал обстановку в Курской области напряженной

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал обстановку в регионе напряженной после ночных атак беспилотников на Курск. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Старовойт: ПВО сбила беспилотник над Курском

Глава региона заявил, что провел оперативное совещание с главами силовых ведомств и руководством Добровольной народной дружины (ДНД). По словам Старовойта, меры безопасности в регионе усилены.

«Не будем давать шанса посеять панику в нашем регионе: прошу оставаться благоразумными и не поддаваться на провокации», — Отметил губернатор Курской области.

Новых мер в регионе не вводили, пишет Газета.ru.

Ранее Старовойт сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курском, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: kursk.ru
ТЕГИ:БеспилотникиГубернаторКурскКурская Область

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