Синоптик Шувалов: Первая с начала года оттепель в Москвы начнётся через неделю

«Рассуждать на тему, ранняя или поздняя у нас будет весна, я бы не рискнул. Могу сказать, что на горизонте достоверного прогнозирования, то есть примерно семь дней, есть признаки появления южного циклона с положительными температурами. Он вытащит их аж до Москвы, Рязани и Тулы. То есть в районе 12-14 февраля не исключена первая с начала 2026 года оттепель в Московском регионе. По предварительным прогнозам, будет до 0...+2°C», — сказал собеседник НСН.

Пик потепления будет на День всех влюблённых, а с приходом Масленицы, с 16 февраля, могут вернуться морозы, уточнил метеоролог.

По его словам, ближайшие выходные в Центральной России будут холодными.

«Что касается средней полосы России, то здесь интересная ситуация: с северо-запада нависает скандинавский антициклон, потом он немного «сползает» на юг, на Прибалтику. Это означает, что северо-запад России столкнется с высоким атмосферным давлением, но получит ясное небо, солнечную, но морозную погоду. Температуры ночью -15-18°C, дневная температура — порядка -10-12°C. Это ниже климатической нормы. Для Москвы, например, климатическая норма сейчас — -6°C. Мы остаемся с холодной погодой. Тёплая сторона у нас на юге – в Курсе, Белгороде в выходные до нуля градусов», — добавил Шувалов.