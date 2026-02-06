Синоптик Шувалов: Первая с начала года оттепель в Москвы начнётся через неделю

В ближайшую неделю есть признаки появления южного циклона с положительными температурам, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

Первая в этом году оттепель придет в столичный регион в 12-14 числах февраля, сказал в пресс-центре НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Рассуждать на тему, ранняя или поздняя у нас будет весна, я бы не рискнул. Могу сказать, что на горизонте достоверного прогнозирования, то есть примерно семь дней, есть признаки появления южного циклона с положительными температурами. Он вытащит их аж до Москвы, Рязани и Тулы. То есть в районе 12-14 февраля не исключена первая с начала 2026 года оттепель в Московском регионе. По предварительным прогнозам, будет до 0...+2°C», — сказал собеседник НСН.

Пик потепления будет на День всех влюблённых, а с приходом Масленицы, с 16 февраля, могут вернуться морозы, уточнил метеоролог.

По его словам, ближайшие выходные в Центральной России будут холодными.

«Что касается средней полосы России, то здесь интересная ситуация: с северо-запада нависает скандинавский антициклон, потом он немного «сползает» на юг, на Прибалтику. Это означает, что северо-запад России столкнется с высоким атмосферным давлением, но получит ясное небо, солнечную, но морозную погоду. Температуры ночью -15-18°C, дневная температура — порядка -10-12°C. Это ниже климатической нормы. Для Москвы, например, климатическая норма сейчас — -6°C. Мы остаемся с холодной погодой. Тёплая сторона у нас на юге – в Курсе, Белгороде в выходные до нуля градусов», — добавил Шувалов.
В начале года Россия столкнулась с небывалыми зимними капризами природы. После нескольких мягких зим россияне поначалу обрадовались обильным снегопадам — долгожданная настоящая зима наконец вернулась. Однако уже в конце января стихия показала свой характер: вторая волна снегопадов обрушилась на страну с новой силой. В отдельных регионах высота снежных заносов достигла 65 сантиметров, а в северных районах ситуация оказалась и вовсе экстремальной — снег завалил дома почти до третьего этажа, вынуждая жителей покидать жилища через окна.

По данным специалистов, в первый месяц зимы количество выпавших осадков превысило обычную норму на 53%. Но на этом сюрпризы не закончились: вслед за многодневными снегопадами ударили крепкие морозы. В Москве столбик термометра по ночам опускался ниже отметки −20°C, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН/Александрова Анастасия
