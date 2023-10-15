По Белгородской области ВСУ нанесли более 100 ударов
По районам Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 14 октября 114 ударов из разного вида оружия, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Погибших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 15 октября, в воскресеьне.
Украинская сторона вела обстрел сел Журавлевка, Солнцевка и Наумовка, Новая Деревня, МАПП «Нехотеевки», хутора Угрим. ВСУ использовали БПЛА самолетного типа. В результате атаки беспилотника села Новая Деревня с повреждена кровля в одном частном домовладении в поселке Майском.
«В хуторе Угрим повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена», – рассказал Гладков.
Квадракоптеры атаковали хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, а дрон-камикадзе - село Логачёвка в Валуйском городском округе. Осколочный боеприпас сброшен с БПЛА в селе Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.Разорвавшийся снаряд обезвредили и уничтожили. В поселке Красная Яруг из-за атаки БПЛА нарушено электроснабжение, работы по восстановлению которого в Краснояружском районе продолжаются.
В Шебекинском городском округе украинские БПЛА сбросили осколочные боеприпасы на села Середа и Муром.
Также украинская сторона вела обстрел с помощью минометов и гранатометов населенные пункты в Волоконовском и Краснояружском районах, дригих территориях.
Ранее российские средства противоракетной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины над Курской областью, еще два — над Белгородской, сообщает Министерство обороны РФ.
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