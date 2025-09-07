СМИ: За денежные сборы в школах могут привлечь к ответственности

За принуждения к ним родители могут привлечь школу к ответственности. Как заявил директор департамента защиты прав потребителей Игорь Поздняков, образование в РФ бесплатное, что гарантировано и Конституцией, и законом «Об образовании». «Значит, всё, что нужно для учебного процесса — ремонт, закупка оборудования, зарплата охраны и уборщиц, — финансируется из бюджета», — указал он. В случае если семью заставляют участвовать, об этом можно поговорить с руководством школы и запросить письменное обоснование необходимости сборов. В противном случае — обратиться в управление образования города или региона.

В самых серьезных случаях, когда есть факты давления на ребенка или признаки коррупционной составляющей, рекомендуется написать заявление в прокуратуру. В некоторых случаях принуждение к сборам может квалифицироваться как вымогательство. Это грозит заведением уголовного дела либо отстранением учителя от занимаемой должности.

Ранее стало известно, что если родители не будут платить школьные поборы, ребёнка будут травить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

