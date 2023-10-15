Россия уничтожила 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями

Российские средства противоракетной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины над Курской областью, еще два — над Белгородской, сообщает Министерство обороны РФ.

Беспилотник атаковал автомобиль с активистами ЕР в Харьковской области

Попытка террористической атаки была совершена минувшей ночью. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа.

Ранее Старовойт заявил, что над Курской областью сбиты 12 беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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