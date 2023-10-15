Россия уничтожила 20 беспилотников над Курской и Белгородской областями
15 октября 202307:28
Российские средства противоракетной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины над Курской областью, еще два — над Белгородской, сообщает Министерство обороны РФ.
Попытка террористической атаки была совершена минувшей ночью. Отмечается, что беспилотники были самолетного типа.
Ранее Старовойт заявил, что над Курской областью сбиты 12 беспилотников Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru