Китай потребовал удалить видео беседы Путина и Си о жизни до 150 лет
Агентство Reuters заявило, что удалило видео с разговором лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Беседа состоялась перед военным парадом, который прошел в Пекине. Кадры агентству предоставил китайский телеканал CCTV. После этого иностранные журналисты собрали отрывки разговора в единый ролик.
Китайские СМИ считают, что в Reuters «исказили факты и заявления». На видео лидеры двух стран обсуждали развитие биотехнологий и трансплантации органов, благодаря которому человек может дожить до 150 лет. Си указал, что сегодня в 70 лет можно считаться «еще ребенком».
Трансплантолог Надежда Бабенко заявила НСН, что Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули тему трансплантации органов и бессмертия, так как сегодня это перспективная сфера для сотрудничества.
