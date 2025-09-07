Китай потребовал удалить видео беседы Путина и Си о жизни до 150 лет

Беседа состоялась перед военным парадом, который прошел в Пекине. Кадры агентству предоставил китайский телеканал CCTV. После этого иностранные журналисты собрали отрывки разговора в единый ролик.

Китайские СМИ считают, что в Reuters «исказили факты и заявления». На видео лидеры двух стран обсуждали развитие биотехнологий и трансплантации органов, благодаря которому человек может дожить до 150 лет. Си указал, что сегодня в 70 лет можно считаться «еще ребенком».

Трансплантолог Надежда Бабенко заявила НСН, что Владимир Путин и Си Цзиньпин затронули тему трансплантации органов и бессмертия, так как сегодня это перспективная сфера для сотрудничества.

