Атаки на приграничье. Военные объяснили, как взятие Харькова спасет Москву
Взятие Харькова поможет решить проблему обстрелов приграничных регионов России, а защита Брянской области – противостоять наступлению ВСУ на Москву.
Российские средства противоракетной обороны уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Украины над Курской областью, еще два — над Белгородской, сообщает Министерство обороны РФ.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в интервью НСН отметил, что Россия может обезопасить себя от украинских ударов лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - рассказал военный эксперт.
В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в интервью НСН подтвердил, что освобождение Харькова может решить проблему обстрелов Белгородской области. При этом он отмечал, что взятие Харькова под контроль может быть сделано в достаточно короткие сроки с военной точки зрения.
«По-хорошему надо проводить операцию по освобождению Харьковской области, как говорил губернатор этого района. Когда это будет проведено, не знаю, потому что это сугубо политический вопрос. С военной точки зрения это может быть сделано в достаточно короткие сроки. Введением военного положения врага не разгромить, разгромить можно проведением наступательных операций. Даже обороной врага не громят. Швыряние ракетами к конечной цели не приведет, это лишь средство, которое обеспечивает подготовку условий для крупномасштабного наступления», - говорил Сивков.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что в случае активного наступления российской армии на взятие Харькова уйдёт полгода.
Он сравнил Харьков с Бахмутом (российское название - Артёмовск) и указал, что Вооружённым силам РФ придётся брать «дом за домом» до полного освобождения города.
«Представим, что в Харькове закрылась 50-80-тысячная группировка, как в Бахмуте, но Харьков больше значительно... Если Бахмут брали за два месяца активной фазы, не считая предшествующие, Харьков тогда полгода будут брать», - заключил Ищенко.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев объяснил, почему важна защита российского приграничья.
«Хочу напомнить, что в непосредственной близости от зоны СВО находятся Брянская, Курская, Белгородская области. Если напрямую ударить через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного. Сегодня все эти моменты необходимо просчитывать...», – написал Гурулев в своем Telegram-канале.
Власти российских регионов с 24 февраля 2022 года по август 2023 года сообщали о появлении или атаках беспилотников 511 раз. Об этом пишет РБК. Впервые об атаке дрона по территории РФ стало известно 19 июня прошлого года. Чаще всего украинские беспилотники фиксировали в Белгородской (289 раз), Курской (38 раз) и Брянской (37 раз) областях. При этом дроны 23 раза атаковали Москву и Московскую область. Так, первое нападение БПЛА произошло в ночь на 3 мая, когда два дрона попытались ударить по Кремлю. Тогда беспилотники вывели из строя.
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