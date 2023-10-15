Атаки на приграничье. Военные объяснили, как взятие Харькова спасет Москву

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев объяснил, почему важна защита российского приграничья.



«Хочу напомнить, что в непосредственной близости от зоны СВО находятся Брянская, Курская, Белгородская области. Если напрямую ударить через Брянск в сторону Калуги, то до Москвы останется совсем немного. Сегодня все эти моменты необходимо просчитывать...», – написал Гурулев в своем Telegram-канале.

Власти российских регионов с 24 февраля 2022 года по август 2023 года сообщали о появлении или атаках беспилотников 511 раз. Об этом пишет РБК. Впервые об атаке дрона по территории РФ стало известно 19 июня прошлого года. Чаще всего украинские беспилотники фиксировали в Белгородской (289 раз), Курской (38 раз) и Брянской (37 раз) областях. При этом дроны 23 раза атаковали Москву и Московскую область. Так, первое нападение БПЛА произошло в ночь на 3 мая, когда два дрона попытались ударить по Кремлю. Тогда беспилотники вывели из строя.

