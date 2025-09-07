СМИ: Соединяющие Европу с Азией и Африкой подводные кабели перерезали в Красном море

Первой на проблему указала корпорация Microsoft, которая предупредила клиентов ее облачной платформы Azure о возможном снижении производительности сервиса из-за повреждения инфраструктуры. Компания подробности не сообщила, лишь указав на многочисленные обрывы кабелей.

Агентство отмечает, что ремонт подводных кабелей в Красном море усложнен из-за продолжающихся атак йеменских хуситов.

Ранее стало известно, что подводные энергетические и коммуникационные кабели в Балтийском море могли быть повреждены якорем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

