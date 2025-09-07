СМИ: Стало известно о планах Трампа встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее

Американский лидер Дональд Трамп планирует принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Южной Корее в октябре, сообщает CNN.

В рамках мероприятия возможна его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Контакт двух лидеров обсуждается, но никаких договоренностей пока нет.

Ранее Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
