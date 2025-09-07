СМИ: После массированного удара горит здание правительства Украины

Горит здание правительства Украины на Крещатике. Мэр города Виталий Кличко заявил, что «в Печерском районе в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании».

Это был один из самых массированных ударов дронами и крылатыми ракетами по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Под ударом находились: Киев, Одесса, Кривой Рог, Кременчуг, Днепропетровск и Запорожье. Использованы сотни дронов и ракет. Удар начался в 3:30 ночи и наносился дронами «Герань-2», ракетами «Искандер-К» и 9М728.

Беспилотники атаковали Крюковский мост через реку Днепр. Также атакована энергетическая инфраструктура. Всего было около 20 ударов.

В Кривом Роге прозвучала серия взрывов. В результате атаки «Герань-2» наблюдаются перебои с электроэнергией.

В Одессе ночью раздалось не менее 10 взрывов. По предварительным данным, был атакован аэропорт «Школьный» и местный порт.

В Запорожье нанесён удар по промышленной инфраструктуре. С места атаки виден густой чёрный дым.

В Киеве атаковано одно из военных предприятий. На месте виден пожар.

Аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области также попал под удар «Герани-2».

