Предложено закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни

По его словам, это может произойти только за счет отработки выпадающего времени в другие дни. Так он прокомментировал идеи перехода в стране к сокращенной рабочей неделе. Парламентарий указал, что данный процесс может быть только очень постепенным и сбалансированным.

Депутат предложил либо сократить обеденный перерыв, либо подольше находиться на рабочем месте, когда рабочий день заканчивается. Нилова подчеркнул, что это нужно для сохранения баланса времени труда и отдыха.

Со временем Россия тоже придет к четырехдневной рабочей неделе, однако пока есть непрерывно действующие предприятия, которые невозможно перевести в такой график, а многие работодатели часто вводят дополнительные выходные для сотрудников или сокращенные дни. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

