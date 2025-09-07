Предложено закрепить «короткую пятницу» за счет работы в другие дни
В России сокращенный рабочий день в пятничные дни может быть закреплен законодательно, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
По его словам, это может произойти только за счет отработки выпадающего времени в другие дни. Так он прокомментировал идеи перехода в стране к сокращенной рабочей неделе. Парламентарий указал, что данный процесс может быть только очень постепенным и сбалансированным.
Депутат предложил либо сократить обеденный перерыв, либо подольше находиться на рабочем месте, когда рабочий день заканчивается. Нилова подчеркнул, что это нужно для сохранения баланса времени труда и отдыха.
Со временем Россия тоже придет к четырехдневной рабочей неделе, однако пока есть непрерывно действующие предприятия, которые невозможно перевести в такой график, а многие работодатели часто вводят дополнительные выходные для сотрудников или сокращенные дни. Об этом в беседе с НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
