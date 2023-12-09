По Белгородской области накануне ВСУ нанесли менее десяти ударов

«В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.

На село Дроновку в Грайворонском городском округе с беспилотного воздушного судна (БВС) сброшено одно самодельное взрывное устройство.

По селу Вязовому в Краснояружском районе Украина нанесла два артиттелрийских удара.

По селу Муром и по поселку Ленинский в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили два и один минометный снаряд соответственно.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, отметил Вячеслав Гладков.

Ранее Вооружённые силы Украины второй день подряд осуществили массированный обстрел территории Белгородской области. За минувшие сутки было выпущено в общей сложности около 70 боеприпасов, рассказал Гладков 6 декабря.





