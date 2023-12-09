По Белгородской области накануне ВСУ нанесли менее десяти ударов
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, атакам ВСУ подверглись шесть территорий, по которым противник нанес девять ударов, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий. В селе Устинка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.
На село Дроновку в Грайворонском городском округе с беспилотного воздушного судна (БВС) сброшено одно самодельное взрывное устройство.
По селу Вязовому в Краснояружском районе Украина нанесла два артиттелрийских удара.
По селу Муром и по поселку Ленинский в Шебекинском городском округе ВСУ выпустили два и один минометный снаряд соответственно.
Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет, отметил Вячеслав Гладков.
Ранее Вооружённые силы Украины второй день подряд осуществили массированный обстрел территории Белгородской области. За минувшие сутки было выпущено в общей сложности около 70 боеприпасов, рассказал Гладков 6 декабря.
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