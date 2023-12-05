Над Белгородской областью перехватили и уничтожили шесть украинских дронов
5 декабря 202321:44
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Белгородской области, заявило Министерство обороны РФ в Telegram.
В ведомстве сообщили, что попытка террористической атаки со стороны Украины произошла 5 декабря около 20:00 мск.
Дежурные силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Еще три перехвачено. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ночь на вторник силы ПВО уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru