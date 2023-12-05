Над Белгородской областью перехватили и уничтожили шесть украинских дронов

В ведомстве сообщили, что попытка террористической атаки со стороны Украины произошла 5 декабря около 20:00 мск.

Дежурные силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Еще три перехвачено. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на вторник силы ПВО уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, передает «Радиоточка НСН».

