Над Белгородской областью перехватили и уничтожили шесть украинских дронов

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Белгородской области, заявило Министерство обороны РФ в Telegram.

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В ведомстве сообщили, что попытка террористической атаки со стороны Украины произошла 5 декабря около 20:00 мск.

Дежурные силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Еще три перехвачено. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ночь на вторник силы ПВО уничтожили и перехватили 35 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны РФ

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