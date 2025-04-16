«Джаз на воде» 17 апреля сыграет ансамбль Антона Горбунова

Ансамбль Антона Горбунова в четверг, 17 апреля, выступит с концертом в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.

Музыкант работал со многими выдающимися коллегами — оркестром оперного театра, филармоническим оркестром, Валерием Сюткиным, Владимиром Кузьминым, Анатолием Герасимовым, Игорем Бойко и другими артистами. Также он неоднократно участвовал в российских и зарубежных джазовых фестивалях.

«Вы приобщитесь к прекрасной музыке, а с теплохода “Примавера” увидите прекрасные виды Москвы. В течение двух отделений мы сыграем любимые джазовые композиции в нашей обработке и мои песни из цикла “Джаз на русском”. Берите друзей и приходите к нам!» — анонсировал программу Антон Горбунов.

Выступление дополнит утонченный и бархатный вокал Алины Дубровской.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

