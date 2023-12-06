ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов

Вооружённые силы Украины второй день подряд осуществили массированный обстрел территории Белгородской области. За минувшие сутки было выпущено в общей сложности около 70 боеприпасов.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, прилёты снарядов зафиксированы во всех семи муниципалитетах региона, расположенных на границе с Украиной. К счастью, по словам главы области, обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно о перехвате силами ПВО шести украинских беспилотников над Белгородской областью, передает RT. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Подольского городского округа Московской области.

