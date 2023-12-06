ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов
Вооружённые силы Украины второй день подряд осуществили массированный обстрел территории Белгородской области. За минувшие сутки было выпущено в общей сложности около 70 боеприпасов.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, прилёты снарядов зафиксированы во всех семи муниципалитетах региона, расположенных на границе с Украиной. К счастью, по словам главы области, обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно о перехвате силами ПВО шести украинских беспилотников над Белгородской областью, передает RT. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе средства ПВО уничтожили украинский дрон над территорией Подольского городского округа Московской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Микоплазменная инфекция абсолютно управляемая
- В России хотят запретить давать мальчикам женские имена и наоборот
- ВСУ за двое суток выпустили по Белгородской области около 140 снарядов
- «Зенит» начал продавать билеты на футбольные матчи в кредит
- Певец Шарлот обжаловал свой арест
- Росздравнадзор опроверг нехватку препаратов от артрита в аптеках
- Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения
- СМИ: На Крите пьяные американские моряки избили 15-летних девочек
- Минобороны утвердило Лазарева на должность главного режиссера Театра Российской Армии
- Музей «Куликово поле» покажет найденное редкое оружие Смутного времени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru