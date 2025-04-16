В России стало меньше бездомных кошек и собак

На презентации Всероссийской переписи бездомных животных она указала, что в настоящее время на улице и в приютах находятся 3,6 млн кошек и собак, тогда как в 2021 году их было 4,08 млн.

Онуфриенко уточнила, что бездомных кошек в России существенно больше, чем бездомных собак - 2,8 млн против 0,8 млн. Из них в приютах псов больше, чем котов - 150 тысяч против 20 тысяч.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроект, предполагающий возможность умерщвления бездомных животных, противоречит конституции, сообщает RT.

