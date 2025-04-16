В России сократили перечень профессий для упрощенного получения ВНЖ

Соогласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, в этот список вошли инженерные и рабочие специальности в судостроении, машиностроении, авиастроении, металлургии, квантовой электроники, робототехники, квантовой физики.

В частности, в перечень попали инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, инженеры по полимерным композиционным материалам, программисты, слесари, трубопроводчики, судовые электромонтажники и другие.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить профессии врачей и учителей для получения ВНЖ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».