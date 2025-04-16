В Дагестане начал разваливаться местный «Форт Боярд»

В Каспийске разрушилась башня локальной достопримечательности «Дагестанского форта Боярд», сообщил местный телеканал «Среда».

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По сообщениям очевидцев, здание обвалилось, а самой башни больше невидно с набережной. Мэрия заявила, что она не могла ничего сделать для реконструкции, так как не владеет этим объектом уже почти 10 лет. Оно принадлежит Каспийской флотилии Военно-морского флота России.

Бывшее здание завода «Дагдизель» стало очень популярным у туристов из-за своей необычной локации. Оно расположено в трех километрах от берега Каспийского моря. В 1934 году его построили на искусственном острове для испытаний парогазовых торпед. Так называемый цех №8 работал до 1959 года, а в 1966 году был окончательно покинут людьми. В последнее время он стал визитной карточкой города.

Ранее тревел-блогер Наталья Ансталь посоветовала россиянам брать экскурсионные туры в Дагестан для отдыха на майские праздники, напоминает НСН.

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