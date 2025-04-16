Диетолог рассказала о безопасной дозе кулича на Пасху

Врач отметила, что выпечка содержит много сахара и насыщенных жиров, поэтому ее употребление стоит внимательно контролировать. Для этого она посоветовала спланировать меню на праздничный стол заранее. Она напомнила, что людям с болезнями желудочно-кишечного тракта стоит быть особенно осторожными с такими продуктами.



Борлакова также назвала полезную еду, которая поможет избежать проблем со здоровьем: фрукты, овощи и нежирные белки, которые содержатся в курином мясе и рыбе. Диетолог заявила, что не стоит забывать пить достаточное количество воды и о том, что после приема пищи необходима физическая активность.

Ранее россиянам рассказали, что если врач диагностировал у человека целиакию или сахарный диабет, то лучше отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».