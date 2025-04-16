Российский хакер PalachPro обвалил работу Spotify за поддержку Украины
Российский хакер под ником PalachPro заявил НСН, что обвалил работу шведского музыкального стримингового сервиса Spotify. Спецкор НСН удостоверился, что сервис действительно столкнулся с масштабными перебоями в работе по всему миру.
PalachPro заявил, что таким образом отомстил компании за поддержку Украину в конфликте с Россией. В начале специальной военной операции Spotify создал плейлисты с исполнителями, которые призывали к финансовой поддержке украинской армии и посвящали ей свои треки.
Spotify является крупнейшей площадкой в мире для прослушивания музыки. На ее долю приходится более 36% мирового рынка аудиостриминга. В России сервис был запущен летом 2020 года, но после начала СВО он запретил российским пользователям оформлять Premium-подписки, а 11 апреля временно приостановил свою работу в стране.
Ранее хакер PalachPro заявил НСН, что передал все файлы со взломанного сайта норвежского производителя зенитно-ракетных комплексов Kongsberg российским спецслужбам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru