Российский хакер PalachPro обвалил работу Spotify за поддержку Украины

PalachPro заявил, что таким образом отомстил компании за поддержку Украину в конфликте с Россией. В начале специальной военной операции Spotify создал плейлисты с исполнителями, которые призывали к финансовой поддержке украинской армии и посвящали ей свои треки.

Spotify является крупнейшей площадкой в мире для прослушивания музыки. На ее долю приходится более 36% мирового рынка аудиостриминга. В России сервис был запущен летом 2020 года, но после начала СВО он запретил российским пользователям оформлять Premium-подписки, а 11 апреля временно приостановил свою работу в стране.

Ранее хакер PalachPro заявил НСН, что передал все файлы со взломанного сайта норвежского производителя зенитно-ракетных комплексов Kongsberg российским спецслужбам.

