«Дадим деньги и билет»: Трамп анонсировал программу «самодепортации» мигрантов

По его словам, нелегальным мигрантам, которые выразят готовность депортировать себя из страны самостоятельно, дадут денег и авиабилет.

«Мы хотим реализовать программу самодепортации... Мы дадим им немного денег и билет на самолёт», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что мигранты, которые будут «вести себя хорошо», смогут в дальнейшем вернуться в США.

Ранее Трамп заявил, что лишит финансирования те города и штаты США, которые предоставляют убежище нелегальным мигрантам, сообщает RT.



