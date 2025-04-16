«Дадим деньги и билет»: Трамп анонсировал программу «самодепортации» мигрантов

Власти США готовы «реализовать программу самодепортации». Об этом в интервью Fox Noticias заявил американский президент Дональд Трамп.

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По его словам, нелегальным мигрантам, которые выразят готовность депортировать себя из страны самостоятельно, дадут денег и авиабилет.

«Мы хотим реализовать программу самодепортации... Мы дадим им немного денег и билет на самолёт», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что мигранты, которые будут «вести себя хорошо», смогут в дальнейшем вернуться в США.

Ранее Трамп заявил, что лишит финансирования те города и штаты США, которые предоставляют убежище нелегальным мигрантам, сообщает RT.


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ФОТО: Zuma / ТАСС
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