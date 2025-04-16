Журова призвала юных спортсменок не бояться сообщать о домогательствах

Комментируя слова фигуристки Вероники Жилиной, которая обвинила своего экс-тренера и хореографа Сергея Розанова в домогательствах, она указала, что о таких инцидентах следует сообщать сразу.

Парламентарий пояснила, что сложно разобраться в ситуации, о которой становится известно «через пять, шесть, десять лет», так как непонятно, было ли что-то на самом деле, а что могла додумать спортсменка.

«Это очень тонкое дело... Конечно, детский тренер так или иначе касается ребёнка. И где проходит грань между исправлением ошибок и домогательством?» — заключила Журова.

Ранее 17-летняя Жилина заявила, что когда ей было 11 лет, Розанов приходил к ней в номер, «предлагал и долго уговаривал сделать массаж», сообщает RT.