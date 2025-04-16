Компания Bosch опровергла возвращение в Россию

Комментируя информацию в СМИ о перезапуске компанией «Газпром бытовые системы» российского завода марки в Санкт-Петербурге, она указала, что у производителя холодильников и стиральных машин нет деловых отношений с РФ.

«Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять», - подчеркнула Бауэршмидт.

Она добавила, что принудительное администрирование компанией «Газпром бытовые системы» было установлено указом президента РФ, и осуществляется оно «независимо и без консультаций с BSH».

Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что многие автомобилисты ждут возвращения в РФ ушедших в 2022 году из страны мировых автопроизводителей, сообщает «Свободная пресса».

