Компания Bosch опровергла возвращение в Россию
Немецкая компания Bosch не намерена возвращаться на российский рынок. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава пресс-службы дочерней фирмы BSH Hausgerate Ева Бауэршмидт.
Комментируя информацию в СМИ о перезапуске компанией «Газпром бытовые системы» российского завода марки в Санкт-Петербурге, она указала, что у производителя холодильников и стиральных машин нет деловых отношений с РФ.
«Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять», - подчеркнула Бауэршмидт.
Она добавила, что принудительное администрирование компанией «Газпром бытовые системы» было установлено указом президента РФ, и осуществляется оно «независимо и без консультаций с BSH».
Ранее глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что многие автомобилисты ждут возвращения в РФ ушедших в 2022 году из страны мировых автопроизводителей, сообщает «Свободная пресса».
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