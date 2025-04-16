ФСИН поддержала право задержанных на красную икру

Активисты движения «Сорок Сороков» обратили внимание, что в онлайн-магазинах следственных изоляторов Москвы и Московской области появилась красная икра в ассортименте. Различные ее виды стоят от 3 до 5 тысяч рублей за банку. Эти товары доступны даже подозреваемым в особо тяжких преступлениях. Это вызвало негодование общественной организации, и она обратилась к руководству ФСИН за разъяснением.

В официальном ответе за подписью замдиректора службы России Рустама Степаненко отмечалось, что отношение ко всем заключенным должно быть одинаковым в соответствии с законами РФ, поэтому икра останется доступной для всех пользователей онлайн-магазина ФСИН.

Ранее ФСИН пресекла незаконную передачу телефонов и сим-карт в колонию в Амурской области, напоминает НСН.

