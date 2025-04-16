ФСИН поддержала право задержанных на красную икру
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) отказалась изымать из ассортимента своего интернет-магазина красную икру, несмотря на протесты общественников, сообщило издание Life.ru с ссылкой на официальный ответ ведомства.
Активисты движения «Сорок Сороков» обратили внимание, что в онлайн-магазинах следственных изоляторов Москвы и Московской области появилась красная икра в ассортименте. Различные ее виды стоят от 3 до 5 тысяч рублей за банку. Эти товары доступны даже подозреваемым в особо тяжких преступлениях. Это вызвало негодование общественной организации, и она обратилась к руководству ФСИН за разъяснением.
В официальном ответе за подписью замдиректора службы России Рустама Степаненко отмечалось, что отношение ко всем заключенным должно быть одинаковым в соответствии с законами РФ, поэтому икра останется доступной для всех пользователей онлайн-магазина ФСИН.
Ранее ФСИН пресекла незаконную передачу телефонов и сим-карт в колонию в Амурской области, напоминает НСН.
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